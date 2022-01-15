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  3. Alattin Akkuş Pendik Esnaf Sanatkarlar Odasına kayıtlı üyelere seslendi: Oyunuzu kullanın

Alattin Akkuş Pendik Esnaf Sanatkarlar Odasına kayıtlı üyelere seslendi: Oyunuzu kullanın

İstanbul, Pendik'te 16 Ocak pazar günü yapılacak genel kurul öncesi açıklamada bulunan Pendikli esnaf Alaattin AKKUŞ, üyelere oy kullanmaya davet etti.

Alattin Akkuş Pendik Esnaf Sanatkarlar Odasına kayıtlı üyelere seslendi: Oyunuzu kullanın

Pendikli esnaf Alaattin AKKUŞ Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 16 Ocak 2022 Pazar günü (yarın) gerçekleşecek genel kurulu öncesi odaya kayıtlı üyelere seslendi; "Tüm üyelerimize sesleniyorum demokratik hakkınız olan oyunuzu kullanmaya gelin, birlikte projeler üretelim ve sorunlarımıza birlikte çözüm sunalım." dedi. 

Alaattin Akkuş, adaylık süreci boyunca odaya kayıtlı bir çok üyeyi yüz yüze ziyaret ederek genel kurula davet ederken ilçenin önde gelen bazı isimlerinin de desteğini arkasına aldığı belirtiliyor.

Alaattin Akkuş Kimdir

Alaattin AKKUŞ 1982 İstanbul Pendik doğumlu olup aslen Kastamonuludur. Evli ve dört çocuk babası olan AKKUŞ Lise mezunu ve halihazırda üniversite eğitimine devam etmektedir. On yedi yıldır Pendik'te unlu mamuller sektöründe esnaflık yapan AKKUŞ çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmakta olup aynı zamanda da on bir yıldır Pendik Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesidir.

{TITLE_STRIP}Alaattin Akkuş Pendik Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Aday

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