İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Alaves - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alaves - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İSPANYA: LaLiga - 17. Maç Günü kapsamında Alaves - Leganes maçı oynanacak. Spor severler ise Alaves - Leganes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Alaves - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki takım Alaves - Leganes karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: LaLiga - 17. Maç Günü  ekranlarda olacak. 

Peki Alaves - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Alaves - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alaves - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alaves - Leganes, İspanya La Liga maçı 13 12 2019 günü Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00.

İspanya La Liga maçı, Spor Smart , CBC Sport , Smart Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.

Alaves - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alaves ile Leganes arasındaki İspanya La Liga  Maçı Mendizorrotza Stadyumu, Vitoria Gasteiz'da oynanacak.

Etiketler : , , , ,

HABERE YORUM KAT