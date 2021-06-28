Alay konusu oldu! Mısırlı sevgilisi dolandırıcı çıkan Şeyma Subaşı'yı ti'ye aldılar!

Bir süre önce hamile olduğunu açıklayan ve yaşadığı stres dolayısıyla düğün tarihini ertelediğini duyuran Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımda bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

Bu gelişmeler sonrası ayrılık iddiaları konuşulmaya başlamıştı. İddialar üzerine herhangi bir açıklamada bulunmayan Şeyma Subaşı, Mohammef Alsaloussi ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmış ve bu durum ayrılığın kesinleştiğini ortaya çıkarmıştı.

Mohammed Alsaloussi'nin milyarder olmadığının ortaya çıkması sonrası Şeyma Subaşı kızıyla olan bir fotoğrafını paylaşarak göndermede bulunmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ardından Şeyma Subaşı sosyal medyada alay konusu oldu.

ŞEYMA SUBAŞI YİNE TREND TOPIC OLDU

İşte Twitter'da trend topic olan Şeyma Subaşı ile ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları:

Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım: "Yaşadıklarımı anlatacak söz bulamıyorum"

Meğer milyarder değilmiş! Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı! Subaşı, ayrılık sonrası partiledi

Büyük aşk bitti! Şeyma Subaşı'dan şaşırtan atak! Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını sildi!

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi neden ayrıldı?