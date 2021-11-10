Alba Berlin 63-90 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

EuroLeague'de çıktığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 16. sırada yer alan temsilcimiz, 9. hafta karşılaşmasında Alba Berlin karşısında mücadele etti. Bu zorlu karşılaşmadan rahat bir galibiyet çıkarmayı başaran Anadolu Efes, rakibin 63-90'lık skorla yenmeyi başardı. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 14. sıraya yükselirken Alba Berlin ise 15. sırada kaldı.

ALBA BERLİN 63-90 ANADOLU EFES MAÇ SONUCU

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde üçüncü galibiyetini aldı.

Türk ekibinde 19 sayıyla Vasilije Micic, ALBA Berlin'de de 13 sayıyla Oscar da Silva maçın en skorer isimleri oldu.

1. PERİYOT: Alba Berlin 21-20 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Alba Berlin 35-51 Anadolu Efes

3. PERİYOT: Alba Berlin 47-70 Anadolu Efes

4. PERİYOT: Alba Berlin 63-90 Anadolu Efes