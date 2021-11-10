EuroLeague'de çıktığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 16. sırada yer alan temsilcimiz, 9. hafta karşılaşmasında Alba Berlin karşısında mücadele edecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Alba Berlin - Anadolu Efes EuroLeague maçı canlı izle | Bein Sports Haber canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

ALBA BERLİN - ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI CANLI İZLE

Alba Berlin - Anadolu Efes EuroLeague maçı 11 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Berlin'de, Mercedes-Benz Arena Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı izlemek için Alba Berlin - Anadolu Efes EuroLeague maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

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Alba Berlin - Anadolu Efes EuroLeague maçı Bein Sports Haber ve Bilyoner TV kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak izleyebilecek. Bein Sports Haber'i izlemek için Alba Berlin - Anadolu Efes maçı Bein Sports Haber canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.