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Alba Berlin - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY EuroLeague'de basketbol heyecanı 9. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Alba Berlin ile Anadolu Efes karşılaşacak. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Alba Berlin - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Alba Berlin - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

EuroLeague'de çıktığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 16. sırada yer alan temsilcimiz, 9. hafta karşılaşmasında Alba Berlin karşısında mücadele edecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Alba Berlin - Anadolu Efes EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ALBA BERLİN - ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alba Berlin - Anadolu Efes EuroLeague maçı 11 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşma Berlin'de, Mercedes-Benz Arena Stadyumu'nda oynanacak.

ALBA BERLİN - ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Alba Berlin - Anadolu Efes EuroLeague maçı Bein Sports Haber ve Bilyoner TV kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak izleyebilecek.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

 

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