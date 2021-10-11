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Alba Berlin - Fenerbahçe Beko EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de ilk iki maçında 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan sarı lacivertliler Alba Berlin deplasmanına çıkacak. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler de internette Alba Berlin - Fenerbahçe Beko EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Alba Berlin - Fenerbahçe Beko EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de basketbol heyecanı 3. hafta karşılaşmaları ile sürecek. İlk iki maçında 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Alba Berlin takımına konuk olacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Alba Berlin - Fenerbahçe Beko EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ALBA BERLİN - FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alba Berlin - Fenerbahçe Beko EuroLeague basketbol maçı 12 Ekim 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00 da oynanacak. Bu zorlu müsabaka Berlin'de, Mercedes-Benz Arena Stadyumu'nda oynanacak.

ALBA BERLİN - FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Alba Berlin - Fenerbahçe Beko EuroLeague basketbol maçı Bein Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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