Alban Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alban Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alban Berisha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alban Berisha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alban Berisha 17 Ekim 2001 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İsviçre,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alban Berisha Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Alban Berisha, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Alban Berisha'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alban Berisha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alban Berisha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alban Berisha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alban Berisha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SC Brühl SG

Alban Berisha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alban Berisha şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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