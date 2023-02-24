Alban Cejku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alban Cejku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alban Cejku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alban Cejku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alban Cejku 23 Temmuz 2001 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alban Cejku Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSD FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alban Cejku'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alban Cejku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alban Cejku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alban Cejku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alban Cejku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2020 yılında KF Tirana U21

1 Temmuz 2022 yılında KF Teuta

Alban Cejku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alban Cejku şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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