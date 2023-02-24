Alban Hoxha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alban Hoxha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alban Hoxha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alban Hoxha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alban Hoxha 23 Kasım 1987 tarihinde Cërrik şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Alban Bekim Hoxha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alban Hoxha Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Indri Caca yapmaktadır. Alban Hoxha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Alban Hoxha'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alban Hoxha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alban Hoxha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alban Hoxha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alban Hoxha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında FK Dinamo

1 Temmuz 2005 yılında KF Turbina

30 Haziran 2006 yılında FK Dinamo

1 Aralık 2008 yılında FK Apolonia

30 Haziran 2009 yılında FK Dinamo

15 Ağustos 2011 yılında KS Kastrioti

7 Temmuz 2012 yılında KS Besa

1 Temmuz 2013 yılında FK Partizani

Alban Hoxha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alban Hoxha şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alban Hoxha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Tirana

Arnavutluk takımında 23 numaralı formasıyla 16 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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