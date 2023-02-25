Alban Marku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alban Marku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alban Marku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alban Marku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alban Marku 28 Nisan 2001 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alban Marku Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 26 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Alban Marku'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alban Marku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alban Marku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alban Marku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alban Marku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2020 yılında KF Korabi

Alban Marku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alban Marku şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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