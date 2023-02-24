Alban Taipi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alban Taipi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alban Taipi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alban Taipi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alban Taipi 21 Haziran 2003 tarihinde Gostivar şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alban Taipi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alban Taipi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alban Taipi'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alban Taipi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alban Taipi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alban Taipi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alban Taipi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Renova

21 Temmuz 2022 yılında Haladás

15 Ocak 2023 yılında Szentlőrinc SE

30 Haziran 2023 yılında Haladás

Alban Taipi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alban Taipi şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Alban Taipi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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