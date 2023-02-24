Albano Aleksi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albano Aleksi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albano Aleksi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albano Aleksi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albano Aleksi 10 Ekim 1992 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albano Aleksi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Albano Aleksi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tirana futbol takımında oynamaktadır. KF Tirana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Albano Aleksi'nin KF Tirana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Albano Aleksi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albano Aleksi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albano Aleksi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albano Aleksi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2015 yılında KS Luftëtari

1 Temmuz 2019 yılında KF Teuta

1 Temmuz 2022 yılında KF Tirana

Albano Aleksi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albano Aleksi şuan KF Tirana takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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