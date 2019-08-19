Albaraka Alneo, App Store'da da kullanıma açıldı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk'ün, KOBİ'ler için "POS", KOBİ'lerin müşterileri için "cüzdan" uygulamasından oluşan, yapay zeka destekli kolay ve hızlı ödeme platformu Alneo, Play Store'un ardından App Store'da da kullanıma açılarak tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Albaraka Türk'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerinin hayatını kolaylaştıran dijital platformlarını çeşitlendirmeye devam ediyor.

Bu vizyon doğrultusunda şubat ayında tanıttığı Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli kolay ve hızlı ödeme platformu Alneo'yu geçtiğimiz aylarda Play Store'da erişime açan Albaraka Türk, iOS sistemini tercih eden tüketiciler için uygulamayı App Store'da da kullanıma sundu.

Albaraka Alneo, Albaraka Türk'ün üye işyerlerinin geleneksel POS cihazı kullanmadan tüm kredi kartlarından, zaman-mekan bağımsız, QR kod ve SMS gibi kanallardan doğrudan ödeme yapabildiği, Alneo üyesi müşterilerin de "Alneo Cüzdan" ile istediği kredi kartını kullanarak alışverişlerini rahatlıkla yapabilecekleri bir platform olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA