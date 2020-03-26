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Albaraka Türk mesai saatlerini değiştirdi

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerinde değişikliğe gitti.Albaraka Türk'ten yapılan açıklamada, bankanın genel müdürlük ve şubelerinde çalışma saatlerinin dünden itibaren...

Albaraka Türk mesai saatlerini değiştirdi

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerinde değişikliğe gitti.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamada, bankanın genel müdürlük ve şubelerinde çalışma saatlerinin dünden itibaren saat 09.00-16.30 olarak değiştirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, tüm müşterilerin bankacılık işlemleri için Albaraka dijital dağıtım kanallarından Albaraka mobil ve Albaraka internet şubesi üzerinden 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet alabileceği belirtildi.


Kaynak: AA




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