Albaraka Türk’te mesai saatleri değişti

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla genel müdürlük ve şubelerinde mesai saatlerinde değişikliğe gitti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla mesai saatlerinde değişiklik yaptı. Hem genel müdürlükte hem de şubeler için mesai saatinde değişikliğe giden Albaraka Türk’te bundan sonra mesai daha erken başlayacak.

Yeni uygulamaya göre, genel müdürlük çalışanları saat 08.00 ile 17.00, şubelerdeki çalışanlar ise saat 08.30 ile 17.00 arasında mesai yapacak. Şubelerde 16.45’e kadar bankacılık işlemleri devam edecek.





Kaynak: AA