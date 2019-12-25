Albaraka'nın "Geleceğe Değer Kat Projesi" platin ödülüne layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, 21. yüzyılın en önemli becerileri arasında gösterilen yenilikçi düşünmeyi genç kuşaklara zihinsel bir kültür olarak aktarmayı amaçlayan "Geleceğe Değer Kat Projesi" ile Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından "Nitelikli Eğitim" kategorisinde platin ödülüne layık görüldü.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle eğitimde de geleceğe değer katmaya devam ediyor.

Özel sektör, sivil toplum, kamu ve akademik dünyanın önde gelen sosyal sorumluluk gönüllülerinin katılımı ile 2005 yılında kurulan Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, 24 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdiği 11. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nde, topluma yarar sağlayan, değer katan projeleri 5 ayrı kategoride ödüllendirdi.

Fırsatlara erişim noktasında dezavantajlı durumda olan Türkiye’nin farklı şehirlerindeki binlerce öğrenciye ulaşarak, zekânın etkin kullanımı, kolay ve hızlı öğrenme yöntemleri, akıl ve zekâ oyunları konularında eğitimler gerçekleştiren Albaraka Türk, “Geleceğe Değer Kat Projesi” ile, “Platin” ödülünün sahibi oldu.





- "Projeyle, ulaştığımız okullardaki öğrencilere eğitimler verdik"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, aldıkları bu ödülden son derece mutlu olduklarını belirterek, "Albaraka Türk olarak, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımız kapsamında eğitim, sağlık, çevre ve hassas gruplara yönelik, topluma fayda sağlayacak projeler gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin gelecek nesillerine akademik, kültürel ve zihinsel destek sağlamak konusundaki motivasyonumuz göz önünde bulundurulduğunda; sürdürülebilir, ölçülebilir ve kalıcı kazanımlar sunan Geleceğe Değer Kat Projesi bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Çetin, "eğitimde fırsat eşitliği" ve "nitelikli eğitim" mottosuyla yola çıktıkları projelerinde, özellikle öğrencilerin bilişsel kazanımlarına katkı sağlamaya odaklandıklarını aktararak, "Projeyle, ulaştığımız okullardaki öğrencilere eğitimler verdik, akıl ve zekâ oyunları hediye ettik. Bunun yanı sıra kılavuz müfredat paylaşarak öğretmenlerimize de rehberlik sağladık. Ayrıca, Albaraka Türk’ün YouTube kanalında paylaştığımız akıl ve zeka oyunları videoları ile projeye sürdürülebilir bir boyut kazandırdık." bilgisini verdi.





Kaynak: AA