Albay Atasoy Başkan Aslan ile bir araya geldi

Adıyaman İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan'ı ziyaret ederek tüm gazetecilerin bu özel gününü kutladı.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) ziyaretinde, bölgede çalışan gazeteciler ve AGAD Başkanı İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, gazetecilere görevlerinde başarılar diledi.

Gazetecilerin Türk demokrasisi ve toplumu için önemli bir görevi ifa ettiğini vurgulayan Albay Atasoy, "Gazeteci kardeşlerimiz için son derece önemli olan bu özel günde Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti yönetimini ve gazetecileri ziyaret etmek istedik. Kamu adına, bu zor görevi kar kış demden her daim , olaya vakıf olarak olay bölgesinde oluyorsunuz. Adıyaman her şeyiyle çok güzel bir şehir, jandarma teşkilatı olarak bizler de bu güzel şehrin, insanlarına hizmet etmek için buradayız. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini en iyi şekilde koruyup, onlara yardımcı olmak için gece, gündüz çalışıyoruz. Bu vesile ile Adıyaman'da görev yapan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un AGAD'ı ziyaret etmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten İbrahim Aslan, "Biz gazeteciler her zaman güvenlik güçleri ile iç içeyiz. Kamu yararına görev yapan meslektaşlarımız zaman zaman asayiş olaylarında da güvenlik güçlerimizle birlikte mesai yapmaktadır. İl Jandarma Komutanımız Albay Ercan Atasoy, Adıyaman'da son derece başarılı işlere imza atmıştır. Adıyaman'da mesleklerini icra eden basın mensuplarımız başta jandarma olmak üzere güvenlik güçleriyle yakın diyalog içerisinde, uyumlu bir çalışma ortamında çalışmaktadır. Bu birlikteliğin bundan sonra da devam etmesini temenni ediyoruz. AGAD olarak her konuda gerek jandarma teşkilatımıza gerekse polis teşkilatımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herhangi bir olay karşısında bilgi edinme konusunda her daim bizlere yardımcı olan güvenlik güçlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA