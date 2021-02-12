Albay (Hava Kuvvetleri) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik (Terrazo) İşçileri mesleği için “7114.06” kod olarak kullanılır iken Tarım İşçisi-(Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) mesleği için “9213.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Albay (Hava Kuvvetleri) Meslek Kodu “0110.18” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın