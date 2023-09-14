Albay Hüsrev Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da görev yaptığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Jandarma Kıdemli Albay Hüsrev Arslan, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Albay Hüsrev Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da görev yaptığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Jandarma Kıdemli Albay Hüsrev Arslan, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Görevli olduğu Ankara Jandarma Lojistik Eğitim Merkezi Komutanlığından 12 Eylül tarihinde evine gittiği esnada kalp krizi geçiren Jandarma Kıdemli Albay Hüsrev Arslan (56), kaldırıldığı Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Hüsrev Arslan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından Albay Arslan, askerlerin omzunda Ünye Büyük Camisi'ne taşındı. Arslan'ın cenazesi, Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından Şeyh Yunus Emre Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Ordu Valisi Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Numan Öksüz, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Ali Gökkan, askeri erkan, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Albay Hüsrev Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Albay Hüsrev Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Albay Hüsrev Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Albay Hüsrev Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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