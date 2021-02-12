Albay (Kara Kuvvetleri) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Gaz ve Tesisat Teknikeri (Sıhhi Tesisat Ve Doğalgaz Teknikeri ) mesleği için “3115.55” kod olarak kullanılır iken Üst Düzey Yöneticisi (Ulaştırma, Haberleşme Ve Depolama) mesleği için “1324.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Albay (Kara Kuvvetleri) Meslek Kodu “0110.17” olarak belirlenmiştir.

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