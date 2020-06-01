Albay Öksüz'den şehit ailesine: Müjde, şehidimizin kanı yerde kalmadı

PİYADE Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in (23) şehit olduğu saldırının failleri olan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesinden sonra Kahramanmaraş Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, şehidin ailesini ziyaret edip, "Şehidimiz Bekir Uzman Onbaşımızın kanı yerde kalmadı. Bu müjdeyi vermek için geldim" dedi.

Siirt'in Pervari ilçesinde 4 Mayıs'ta meydana gelen olayda terör örgütü PKK tarafından yola döşenen mayına basan Piyade Uzman Bekir Gündeş şehit oldu. Gündeş, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle toprağa verilirken, silah arkadaşları da mayını döşeyen teröristleri yakalamak için operasyon başlattı. Operasyon sonunda Bekir Gündeş'i şehit eden 5 terörist, 29 Mayıs'ta Siirt'in Herekol kırsalında etkisiz hale getirildi.

'ŞEHİDİMİZ CENNETTE DAHA RAHAT UYUYACAK'

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından Kahramanmaraş Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Bekir Gündeş'in Beşen Mahallesi'ndeki şehidin babası emekli mahalle korucusu Kazım Gündeş ve annesi Gülbahar Gündeş'i ziyaret etti. Ziyarette Albay Öksüz, müjde vermek için geldiğini belirterek, "Şehidimiz Bekir'in şehit olmasına sebep veren, patlayıcı maddeyi döşeyen 5 kişilik terörist grubu Siirt Jandarma Özel Harekat Timleri Dadaşlarımız ve güvenlik korucularımızın müşterek yaptığı operasyon neticesinde ölü ele geçirildiler. Şehidimiz Bekir Uzman Onbaşımızın kanı yerde kalmadı. Cennet mekanında artık daha rahat uyuyacak. Bu müjdeyi vermek, en azından içinize bir su serpmek için geldim" dedi.

Jandarma personelinin Kur'an-ı Kerim okuduğu ziyarette Albay Numan Öksüz, şehidin ailesiyle birlikte Bekir Gündeş'in mezarını ziyaret edip dua etti.

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Kaynak: DHA