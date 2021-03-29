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Albay (Sahil Güvenlik) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Albay (Sahil Güvenlik) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Albay (Sahil Güvenlik) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Albay (Sahil Güvenlik) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 0110.53
 
Meslek Adı : Albay (Sahil Güvenlik)

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler
 
Meslek Alt Ana Grubu : Subaylar
 
Meslek Grubu : Subaylar
 
Meslek Birim Grubu : Subaylar
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Görev ve İşlem Basamakları :  Albay (Sahil Güvenlik); kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kaynak yöntem sayfasında belirtilen şartlar dahilinde, gazaltı kaynağı ön hazırlığı, kaynak ve kaynak sonrası işlemlerini yapma, kaynak akım üretici ve kaynak düzeneğinin bakmını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Albay (Sahil Güvenlik) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları mesleği için “7211.01” kod olarak kullanılır iken Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri mesleği için “7214.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Albay (Sahil Güvenlik) Meslek Kodu “0110.53” olarak belirlenmiştir.

 
Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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