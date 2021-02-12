Albay (Sahil Güvenlik) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu Teknikeri mesleği için “3119.82” kod olarak kullanılır iken Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Öğretim Üyesi mesleği için “2310.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Albay (Sahil Güvenlik) Meslek Kodu “0110.53” olarak belirlenmiştir.

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