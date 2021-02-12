Albay(Deniz Kuvvetleri) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı mesleği için “7233.47” kod olarak kullanılır iken Boring Matkap Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Albay(Deniz Kuvvetleri) Meslek Kodu “0110.19” olarak belirlenmiştir.

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