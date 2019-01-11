Albayrak: "Dengelenme süreci KOBİ’lerden vatandaşlarımıza kadar her kesime kendisini hissettirecek" IHAAW131703-EKO/10-01-2019 - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Dengelenme süreci KOBİ'lerden vatandaşlarımıza kadar her kesime kendisini hissettirecek" 10.01.2019 13:17:03 TSINNNN

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