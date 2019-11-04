Albayrak: Hedeflediğimiz oranları tutturacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Enflasyonla mücadele adımlarımız meyvelerini veriyor. TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyonunu yakaladık." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadele adımlarımız meyvelerini veriyor. TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyonunu yakaladık." dedi.
Albayrak, "Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." ifadesini kullandı.
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Etiketler : enflasyon, TÜFE, hazine ve maliye bakanı berat albayrak
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