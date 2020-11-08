Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi doğruladı: Berat Albayrak istifa ettiAlbayrak'ın istifasına AK Parti'den ilk yorumMasterchef güllaç nasıl yapılır? Güllaç tarifi | MalzemeleriMasterchef soğanlama nasıl yapılır? Soğanlama tarifi | MalzemeleriMasterchef tutmaç çorbası nasıl yapılır? Pestilli tutmaç çorbası tarifi | MalzemeleriSon dakika: AFAD, İzmir depremindeki son durumu açıkladı!Masterchef kavun dolması nasıl yapılır? Kavun dolması tarifi | MalzemeleriMasterchef mutancana nasıl yapılır? Mutancana tarifi | MalzemeleriGaziantep'teki bazı caddelerde sigara içme yasağı2020-2021 Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor maç özeti, maç sonucu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Albayrak'ın istifasına AK Parti'den ilk yorum

Albayrak'ın istifasına AK Parti'den ilk yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna istifasını duyurmasına ilk yorum AK Parti İstanbul Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Muş'tan geldi.

Albayrak'ın istifasına AK Parti'den ilk yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Kamuoyunun bilgisine diye paylaşılan yazıda, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini belirten Albayrak'ın bu hamlesine ilişkin AK Parti'den ilk açıklama, AK Parti İstanbul Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Muş'tan geldi.

Mehmet Muş sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 

"Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz."

ifadelerini kullandı. 

 

 

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT