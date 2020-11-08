Albayrak'ın istifasına AK Parti'den ilk yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Kamuoyunun bilgisine diye paylaşılan yazıda, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini belirten Albayrak'ın bu hamlesine ilişkin AK Parti'den ilk açıklama, AK Parti İstanbul Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Muş'tan geldi.

Mehmet Muş sosyal medyadan yaptığı açıklamada,

"Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz."

ifadelerini kullandı.