Albayrak'ın istifasına ilişkin atılan tweetler tepki çekti

Siyaset ve ülke kamuoyuna damga vuran Berat Albayrak'ın istifa kararının ardından sosyal medya çalkalandı. İstifa eden Albayrak'a çok sayıda destek mesajı gelirken istifayı doğru bulan ve kararın sosyal medyadan yayınlanmasını eleştirenler de oldu. Öte yandan çok sayıda yapılan seviyesiz paylaşım tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada taraflı tarafsız çok sayıda kişi bu paylaşımlara tepki gösterdi. İşte tepkilere neden olan paylaşımlar:

BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASI

Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde:

"Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Enerji'de olduğu gibi Ekonomi'de de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşaallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.

Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşalarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin iti izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Türkiye tarihindeki belkide en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun.

Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-i Müstakim'den ayırmasın.

Sonumuzu hayreylesin...

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