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Albenili ne demek, TDK'ya göre Albenili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Albenili kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Albenili ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Albenili nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Albenili kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Albenili ne demek, TDK'ya göre Albenili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Albenili ne demek? Albenili TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi albenili kelimesi. Peki albenili ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre albenili nedir, albenili kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ALBENİLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Albenili kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre albenili kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alımlı

ALBENİLİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Siz daha albenilisiniz.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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