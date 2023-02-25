Albers Keko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albers Keko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albers Keko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albers Keko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albers Keko 16 Ağustos 2001 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albers Keko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Albers Keko'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Albers Keko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albers Keko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albers Keko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albers Keko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2016 yılında Shkëndija U19

21 Eylül 2019 yılında FC Term

21 Ekim 2020 yılında KF Tërbuni

2 Ağustos 2022 yılında KF Korabi

Albers Keko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albers Keko şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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