Albert Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Acevedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Acevedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Acevedo 6 Mayıs 1983 tarihinde Conchalí şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Albert Alejandro Acevedo Vergara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Acevedo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Albert Acevedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Albert Acevedo'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Albert Acevedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Acevedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albert Acevedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Acevedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2001 yılında Unión Española

1 Ocak 2002 yılında U. Católica

1 Temmuz 2006 yılında Cobreloa

31 Aralık 2006 yılında U. Católica

1 Ocak 2009 yılında O'Higgins

1 Ocak 2011 yılında U. de Chile

1 Ocak 2014 yılında O'Higgins

6 Ocak 2022 yılında Magallanes CF

Albert Acevedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Acevedo şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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