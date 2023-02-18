Albert Alavedra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Alavedra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Alavedra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Alavedra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Alavedra 26 Şubat 1999 tarihinde Castellbell i el Vilar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Andorra,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Albert Alavedra Jimenez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Alavedra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SC3 Football Management yapmaktadır. Albert Alavedra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Albert Alavedra'nin ND Primorje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Albert Alavedra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Alavedra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albert Alavedra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Alavedra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sabadell U19

30 Haziran 2017 yılında Esp. Juvenil A

1 Ocak 2018 yılında Damm U19

1 Temmuz 2018 yılında Logroñés Prom.

13 Ağu 2019 yılında Algeciras CF

31 Ocak 2020 yılında Manresa

1 Ağu 2020 yılında CD Calahorra B

28 Ocak 2021 yılında Pobla de Mafumet CF

9 Ağu 2022 yılında Badalona

30 Ocak 2023 yılında ND Primorje

Albert Alavedra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Alavedra şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Albert Alavedra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Andorra takımında 5 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Andorra U21 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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