Albert Alavedra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Alavedra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Albert Alavedra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Albert Alavedra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Albert Alavedra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Alavedra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Alavedra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Alavedra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Alavedra 26 Şubat 1999 tarihinde Castellbell i el Vilar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Andorra,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Albert Alavedra Jimenez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Alavedra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SC3 Football Management yapmaktadır. Albert Alavedra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Albert Alavedra'nin ND Primorje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Albert Alavedraboyu ve yaşı kaç

Albert Alavedra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Alavedra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Albert Alavedra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Alavedra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sabadell U19

30 Haziran 2017 yılında Esp. Juvenil A

1 Ocak 2018 yılında Damm U19

1 Temmuz 2018 yılında Logroñés Prom.

13 Ağu 2019 yılında Algeciras CF

31 Ocak 2020 yılında Manresa

1 Ağu 2020 yılında CD Calahorra B

28 Ocak 2021 yılında Pobla de Mafumet CF

9 Ağu 2022 yılında Badalona

30 Ocak 2023 yılında ND Primorje

Albert Alavedra kimdir

Albert Alavedra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Alavedra şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Albert Alavedra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Andorra takımında 5 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Andorra U21 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Albert Alavedra nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Nino Mohorovicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nino Mohorovicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nino Mohorovicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nino Mohorovicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Gotovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Gotovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Gotovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Gotovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Frano İvancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frano İvancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Frano İvancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frano İvancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aldin Demiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Demiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aldin Demiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Demiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nikita İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikita İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Pilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Pilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Pilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Pilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!