Albert Brynjar İngason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Brynjar İngason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Brynjar İngason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Albert Brynjar İngason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Albert Brynjar İngason 16 Ocak 1986 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Albert Brynjar İngason Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Albert Brynjar İngason, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
{oynadıgı-takım} futbol takımında oynamaktadır. {oynadıgı-takım} takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Albert Brynjar İngason'nin {oynadıgı-takım} ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Albert Brynjar İngason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Albert Brynjar İngason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.
Albert Brynjar İngason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Albert Brynjar İngason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Haziran 2003 yılında Fylkir
28 Temmuz 2005 yılında Thór
16 Ekim 2005 yılında Fylkir
20 Şubat 2008 yılında Valur
16 Mayıs 2009 yılında Fylkir
22 Şubat 2012 yılında Hafnarfjördur
20 Temmuz 2014 yılında Fylkir
21 Şubat 2019 yılında Fjölnir
22 Şubat 2020 yılında Kórdrengir
18 Mart 2022 yılında Fylkir
1 Ocak 2023 yılında Kariyer sonu
Albert Brynjar İngason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Albert Brynjar İngason şuan {oynadıgı-takım} takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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