Albert Dabiqaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Dabiqaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Dabiqaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Dabiqaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Dabiqaj 10 Temmuz 1996 tarihinde Deçan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Dabiqaj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Albert Dabiqaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Albert Dabiqaj'nin SC Gjilani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Albert Dabiqaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Dabiqaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albert Dabiqaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Dabiqaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında KF Feronikeli

1 Temmuz 2021 yılında SC Gjilani

Albert Dabiqaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Dabiqaj şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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