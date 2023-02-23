Albert Dima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Dima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Dima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Dima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Dima 6 Şubat 2005 tarihinde Ploieşti şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Albert Georgian Dima şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Dima Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti U19 futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Albert Dima'nin Petrolul Ploiesti U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Albert Dima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Dima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Albert Dima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Dima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Dima şuan Petrolul Ploiesti U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.