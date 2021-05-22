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Albert Einstein'ın mektubu rekor fiyata satıldı

Almanya doğumlu, tüm dünya tarafından tanınan bilim insanı Albert Einstein'ın el yazısının bulunduğu mektup rekor fiyata satıldı. Söz konusu mektupta modern fiziğin temelini oluşturan "E = mc²" formülü yer alıyordu.

Albert Einstein'ın mektubu rekor fiyata satıldı

Fizik ve matematik alanında yaptığı çalışmalar sayesinde hem yaşantısında hem de ölümünün ardından en değerli bilim insanlarından olan Nobel ödüllü Albert Einstein'in mektubu 1,2 milyon dolara alıcı buldu. Türk parasıyla yaklaşık 10 milyon TL'ye satılan mektupta modern fiziğin temelini oluşturan "E = mc²" formülü Einstein tarafından kaleme alınmıştı. 

BEKLENEN FİYATIN 3 KATINA SATILDIĞI AÇIKLANDI

Söz konusu mektubun satış aşamalarını yürüten RR müzayede evi tarafından yapılan açıklamada mektup için tahmin edilen fiyatın 3 katı fazlasının teklif edildiği ifade edildi. Fizikçi Albert Einstein'ın 26 Ekim 1946'da Polonyalı Amerikalı fizikçi Ludwik Silberstein'a yolladığı mektubun, özel bir koleksiyona ait tek örnek olduğu söylendi.

Albert Einstein fizik ve matematik alanında ortaya koyduğu başarılı çalışmalar sayesinde 1921 yılında Nobel Fizik ödülünü almaya hak kazanmıştı. 

Albert Einstein ın mektubu rekor fiyata satıldıAlbert Einstein ın mektubu rekor fiyata satıldı

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