Albert Ejupi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Ejupi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Ejupi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Ejupi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Ejupi 28 Ağustos 1992 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İsveç,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Ejupi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Taldea Advisory Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Albert Ejupi'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Albert Ejupi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Ejupi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albert Ejupi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Ejupi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Kristianstad

1 Ocak 2012 yılında Sölvesborg

8 Mart 2014 yılında Kristianstad

3 Şubat 2016 yılında Mjällby AIF

8 Ocak 2017 yılında Kristianstad FC

8 Ocak 2018 yılında Varbergs BoIS

10 Mart 2022 yılında Helsingborgs IF

1 Temmuz 2022 yılında TSV Hartberg

1 Şubat 2023 yılında Hapoel Hadera

Albert Ejupi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Ejupi şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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