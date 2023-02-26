Albert Eonde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Eonde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Albert Eonde kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Albert Eonde ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Albert Eonde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Eonde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Albert Eonde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Eonde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Eonde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Eonde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Eonde 30 Mayıs 1998 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Albert Dieudonne Eonde şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Eonde Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Royal Soccer Scout Management yapmaktadır. Albert Eonde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Albert Eonde'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Albert Eonde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Eonde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Albert Eonde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Eonde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Platinum

15 Şubat 2020 yılında Dynamos FC

31 Ocak 2023 yılında Hearts of Oak

Albert Eonde kimdir

Albert Eonde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Eonde şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Albert Eonde nereli

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