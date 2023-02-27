Albert Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Ferreira 14 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Ferreira Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MTF Germany yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Albert Ferreira'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Albert Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albert Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Vict. Rosport

Albert Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Ferreira şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 65 numaralı formayı giymektedir.

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