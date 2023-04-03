Albert Hafsteinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Hafsteinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Hafsteinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Hafsteinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Hafsteinsson 5 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Hafsteinsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Albert Hafsteinsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 22 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Albert Hafsteinsson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 1 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Albert Hafsteinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Hafsteinsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albert Hafsteinsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Hafsteinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında ÍA Akranes

16 Mart 2018 yılında Kári

30 Mayıs 2018 yılında ÍA Akranes

22 Şubat 2020 yılında Fram Reykjavík

Albert Hafsteinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Hafsteinsson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Albert Hafsteinsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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