Albert Hofman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Hofman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Hofman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Hofman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Hofman 10 Nisan 2003 tarihinde Câmpulung Moldovenesc şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Hofman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Albert Hofman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Albert Hofman'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Albert Hofman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Hofman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albert Hofman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Hofman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında U Cluj

Albert Hofman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Hofman şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Albert Hofman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ACS Junior Câmpulung Moldovenesc, ACS Juniorul Suceava

Romanya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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