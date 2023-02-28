Albert Khachumyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Khachumyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Khachumyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Khachumyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Khachumyan 23 Haziran 1999 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ալբերտ Խաչումյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Khachumyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 007 Agency yapmaktadır. Albert Khachumyan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erivan futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erivan takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Albert Khachumyan'nin BKMA Erivan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Albert Khachumyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Khachumyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albert Khachumyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Khachumyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Ararat-Armenia

1 Temmuz 2018 yılında Ararat-Arm. II

1 Temmuz 2019 yılında Ararat-Armenia

20 Ocak 2022 yılında BKMA Erivan

30 Haziran 2023 yılında Ararat-Armenia

Albert Khachumyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Khachumyan şuan BKMA Erivan takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Albert Khachumyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fc Pyunik

Ermenistan takımında 17 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U16 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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