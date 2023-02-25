Albert Kopytich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Kopytich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Kopytich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Kopytich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Kopytich 12 Haziran 2002 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Копытич Альберт Альбертович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Kopytich Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 12 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Albert Kopytich'nin FK Smorgon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Albert Kopytich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Kopytich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albert Kopytich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Kopytich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında N. Grodno U19

1 Ocak 2019 yılında Neman II

12 Mart 2022 yılında FK Smorgon

31 Aralık 2023 yılında Neman II

Albert Kopytich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Kopytich şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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