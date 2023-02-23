Albert Posiada%C5%82A kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Posiada%C5%82A Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Posiada%C5%82A adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Albert Posiada%C5%82A Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Albert Posiada%C5%82A 25 Şubat 2003 tarihinde Siedlce şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Albert Posiadała şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Albert Posiada%C5%82A Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 2 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Albert Posiada%C5%82A'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Albert Posiada%C5%82A Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Albert Posiada%C5%82A futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ekim 2018 yılında Pogon Sied. II
25 Eylül 2019 yılında Pogon Siedlce
17 Ağustos 2021 yılında Swit N.D.M.
2 Mart 2022 yılında Radomiak
3 Mart 2022 yılında Swit N.D.M.
30 Haziran 2022 yılında Radomiak
29 Temmuz 2022 yılında Wisla Pulawy
31 Aralık 2022 yılında Radomiak
Albert Posiada%C5%82A Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Albert Posiada%C5%82A şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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