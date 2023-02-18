Albert Racic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Racic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Racic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Racic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Racic 10 Ağu 1988 tarihinde Celje şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Racic Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Albert Racic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 1 Ağu 2012 tarihinde katılmıştır. Albert Racic'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Albert Racic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Racic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albert Racic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Racic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında NK Zagorje

1 Ocak 2008 yılında J. Bihac

1 Temmuz 2008 yılında NK Zagorje

1 Ocak 2009 yılında Bela Krajina

1 Temmuz 2009 yılında FK Krajina Cazin

1 Temmuz 2011 yılında Krajisnik

1 Ağu 2012 yılında NK Dob

Albert Racic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Racic şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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