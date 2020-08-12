Albert Riera, Galatasaray'a geri döndü!

Galatasaray'da pandeminin ertelediği Riera hamlesi gerçekleşti. Spor Arena’dan Ali Naci Küçük’ün aktardığına göre, geçen sezon İstanbul'a gelerek Galatasaray ile görüşen takımın eski oyuncusu Albert Riera, Fatih Terim'in teknik ekibine katıldı. Bu sabah yapılan çalışmada Riera da bulundu.

Riera, stajını Manchester City'de Pep Guardiola'nın yanında yapmıştı.

ÜMİT DAVALA VE LEVENT ŞAHİN'DE EKİPTE

Öte yandan, merak edilen ve ayrılacakları iddia edilen Ümit Davala ile Levent Şahin de teknik ekipte yer alacak.

Şahin bu sabahki antrenmanda Terim ile birlikte idmana katılırken Davala'nın yeni sezon için sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi.

ALBERT RİERA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

2011 yılında Fatih Terim'in Galatasaray'daki 3. döneminde takımın sol bek ihtiyacını karşılayan Riera, sarı-kırmızılılarda 80 maça çıktı. 4 gol atan İspanyol futbolcu, 10 asist yaptı.