Albert Stahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Stahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Stahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Stahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Stahl 11 Ocak 1999 tarihinde Arad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Albert Tivadar Stahl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Stahl Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalin Sarmasan yapmaktadır. Albert Stahl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Albert Stahl'nin UTA Arad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Albert Stahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Stahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albert Stahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Stahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında UTA BD

18 Temmuz 2019 yılında Astra Giurgiu

30 Ağustos 2021 yılında FC Rapid 1923

1 Temmuz 2022 yılında UTA Arad

30 Haziran 2023 yılında FC Rapid 1923

Albert Stahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Stahl şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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