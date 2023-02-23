Albert Voinea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Voinea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Voinea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Voinea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Voinea 6 Aralık 1992 tarihinde Urdari şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Albert Nicolae Voinea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Voinea Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Albert Voinea'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Albert Voinea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Voinea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albert Voinea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Voinea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Pandurii

1 Ağustos 2011 yılında Gloria Bistrita

30 Haziran 2012 yılında Pandurii

1 Temmuz 2012 yılında Damila Maciuca

30 Haziran 2013 yılında Pandurii

1 Temmuz 2013 yılında Univ. Craiova

30 Haziran 2014 yılında Pandurii

15 Temmuz 2014 yılında Metalul Resita

29 Ocak 2015 yılında Pandurii

1 Şubat 2015 yılında Soimii Pancota

20 Temmuz 2015 yılında Ramnicu Valcea

5 Ağustos 2016 yılında Tarlungeni

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Șirineasa

1 Temmuz 2018 yılında CSM Deva

1 Şubat 2019 yılında Dumbravita

1 Temmuz 2019 yılında Ripensia

18 Ocak 2020 yılında AFC Turris

1 Ocak 2021 yılında UTA Arad

1 Temmuz 2021 yılında U Cluj

6 Ocak 2022 yılında CS Mioveni

5 Ağustos 2022 yılında Concordia

17 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Albert Voinea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Voinea şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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