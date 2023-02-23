Albert Zarowny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Zarowny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Zarowny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Zarowny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Zarowny 29 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Albert Zarówny şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Zarowny Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Matchday Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Albert Zarowny'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Albert Zarowny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Zarowny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albert Zarowny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Zarowny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2022 yılında Chrobry Glogow

Albert Zarowny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Zarowny şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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